Tipps für Berufseinsteiger : Alles im Griff: Finanzplaner für junge Leute

Ötisheim/Düsseldorf Für Berufsanfänger ist die Finanzplanung gar nicht schwierig. Mit einfachen Strategien können junge Menschen ihr Budget im Griff halten. Tipps, wie sie den Grundstock für ihre Geldanlage aufbauen.

An erster Stelle steht ein Kassensturz, rät Stephanie Heise, von der Verbraucherzentrale NRW. Das geht am besten mit einem Haushaltsbuch - das gibt es auch als App. Darin sollten Berufseinsteiger Einnahmen und Ausgaben ein paar Monate lang dokumentieren.

So sehen sie schnell, wieviel Geld sie für was ausgeben und was am Monatsende übrig bleibt. „Gerade der Überblick über kleine Ausgaben fehlt nämlich meist“, so Heise.