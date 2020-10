Altersvorsorge im Überblick: : Riester-Rente oder private Vorsorge?

Im Alter das Leben genießen – das geht entspannt, wer in jungen Jahren vorgesorgt hat. Foto: pixabay.com/Layers

Seit der Gesetzgeber im Jahr 2001 das Rentenniveau abgesenkt hat, um die Rente auch noch für kommende Generationen bezahlbar zu halten, müssen Arbeitnehmer einen Teil der Rentenvorsorge selbst stemmen, um die Rentenlücke zu schließen. In diesem Artikel wird die staatlich geförderte Riester-Rente einer privaten Altersvorsorge gegenübergestellt und die Vor- und Nachteile erläutert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Riester-Rente

Bei der Riester-Rente handelt es sich um eine staatlich geförderte Rente. Das heißt, dass Riester-Sparer einen jährlichen Zuschuss vom Staat in ihren Riester-Vertrag erhalten sowie steuerliche Vorteile genießen. In Zahlen heißt das: 175 Euro jährlich, wenn genug eingezahlt wird, und je nach Einkommensteuersatz einen Steuervorteil von bis zu 2.100 Euro. Außerdem gibt es eine Kinderzulage: 185 Euro für bis 2007 geborene Kinder. Für ab 2008 geborene Kinder gibt es 300 Euro jährlich. Kinderreiche Familien und Gutverdiener mit einem Jahreseinkommen ab 40.000 Euro profitieren daher am meisten von der Riester-Rente.

Bis 2018 war die Riester-Rente für Geringverdiener nicht besonders interessant, da sie möglicherweise später mit der Grundsicherung verrechnet worden wäre, und der Sparer somit umsonst in Riester eingezahlt hätte. Das hat der Gesetzgeber jedoch abgefedert. Jetzt dürfen geringverdienende Riester-Sparer auf jeden Fall 200 Euro der Riester-Rente behalten, sodass das Modell auch für diese Gruppe attraktiv geworden ist.

Riester-Modelle

Es gibt zahlreiche Varianten bei der Rieste r-Rente. Falls jemand Wohneigentum erwerben will, ist ein Wohn-Riester-Vertrag sinnvoll. Dabei nimmt der Sparer ein Darlehen auf und die Rückzahlung des Kredits wird staatlich bezuschusst. Zulagen und Steuervorteile bleiben erhalten. Da durch die Bezuschussung der Kredit schneller abbezahlt ist, kann sich das für den Sparer lohnen. Voraussetzung für einen Wohn-Riester-Vertrag ist allerdings, dass der Sparer die Immobilie selbst bewohnt.

Möchte man erst in einigen Jahren Wohneigentum erwerben, gibt es die Möglichkeit, einen Riester-Bausparvertrag abzuschließen. Die Zuschüsse wandern dann in der Ansparphase auf das Bausparkonto; in der Rückzahlungsphase wird der Kredit damit getilgt.

Neben den Wohn-Riester-Modellen gibt es noch die Riester-Rentenversicherung. Bei dieser sichern sich Sparer einen Garantiezins, der im Moment bei 0.9% pro Jahr liegt. Je nach Vertrag wird der Sparer auch an Überschüssen der Versicherung beteiligt. Der Nachteil bei diesem Modell ist, dass die laufenden Kosten des Vertrags relativ hoch sind bei einem eher geringen Garantiezins.

Bessere Aussichten auf eine höhere Rendite haben Sparer daher bei einem Riester-Fondssparplan. Dabei legen die Versicherer die Beiträge in Aktien- und Rentenfonds an. Sparer bekommen zum Renteneintritt die Summe aller Einzahlungen zurück plus die Gewinnbeteiligung, die die Versicherung während der Laufzeit erwirtschaftet hat.

Private Altersvorsorge

Neben der staatlich geförderten Variante in Form der Riester-Rente gibt es auch zahlreiche private Versicherungsunternehmen, die Verträge zur Altersvorsorge anbieten. Dabei wird garantiert, dass die eingezahlten Beiträge auf jeden Fall am Ende der Laufzeit wieder ausgezahlt werden. Meist legen die Versicherer die Einzahlungen in Aktien- und Rentenfonds an, und beteiligen den Sparer somit an den Gewinnen.

Bei einem privaten Altersvorsorgevertrag bekommen Sparer keine Zuschüsse vom Staat, sondern zahlen die Beiträge aus ihrem Nettogehalt ein. Dafür fallen in der Ansparphase keine Steuern auf Zins- oder Dividendenerträge an, und später müssen die monatlichen Rentenauszahlungen nur geringfügig versteuert werden. Wer sich dazu entscheidet, sich das gesamte Kapital auf einmal am Ende der Laufzeit auszahlen zu lassen, muss dagegen auf die Hälfte der Summe den persönlichen Einkommensteuersatz bezahlen.

Für etwas risikofreudigere Menschen lohnt es sich, einen Blick auf ETFs (Exchance Traded Funds) zu werfen. Das sind Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden. In viele ETFs kann per Sparplan monatlich eingezahlt werden. Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Modellen sind die Aussichten auf Rendite hierbei am größten, allerdings gibt es keine garantierte Auszahlung. Daher empfiehlt sich diese Variante vor allem für jüngere Menschen, die noch mehr als 20 Jahre Berufsleben vor sich haben, um eventuelle Börsenschwankungen ausgleichen zu können. Wer in einen ETF investiert, kann dann 10 oder 15 Jahre vor Renteneintritt die Fondsanteile verkaufen und das Geld weniger risikoreich anlegen, zum Beispiel in einem Misch- oder Rentenfonds.

Fazit

Ein staatlich geförderter Riester-Vertrag lohnt sich aufgrund der Zulagen vor allem für kinderreiche Familien und für Gutverdiener. Je nachdem, ob der Erwerb von Wohneigentum im Vordergrund steht, kann ein passendes Modell zur Finanzierung gewählt werden, oder ganz klassisch in einen Riester-Fondssparplan eingezahlt werden.

Die private Altersvorsorge ähnelt dem Riester-Fondssparplan. Angebote vergleichen lohnt sich daher im individuellen Fall, um herauszufinden, welche Variante für den Sparer die günstigere ist.