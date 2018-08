später lesen BA zahlt 500.000 Euro aus Arbeitslosengeld-Vorschuss im Supermarkt FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Mehr als eine halbe Million Euro in bar hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Zuge eines Testlaufs an Empfänger von Arbeitslosengeld an Supermarktkassen ausgezahlt. Bis Mitte August wurden rund 2100 Auszahlungen geleistet, wie die BA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. dpa