Job verloren? Arbeitslosengeld: Was Ihnen zusteht und wie Sie es bekommen

Wer eingezahlt hat, bekommt auch etwas heraus. So lautet das Grundprinzip für das Arbeitslosengeld (ALG). Darum steht all jenen, die lange genug in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, im Falle eines Jobverlusts auch Arbeitslosengeld zu. Doch wer ist bezugsberechtigt, wie viel Geld gibt es und wo muss das Arbeitslosengeld überhaupt beantragt werden? Wir klären die wichtigsten Fragen.