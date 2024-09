Auf Kreuzfahrt oder Weltreise? Auf großer Reise: Geldangelegenheiten vorher regeln

Wer außerhalb der Eurozone unterwegs ist, muss auf Zusatzkosten achten. Der Bankenverband rät Reisenden, nicht das Angebot einer Umrechnung in Euro anzunehmen. Denn für diesen Service fallen extra Gebühren an. Besser: beim Bezahlen am Kassenterminal oder beim Geldabheben am Automaten den Betrag in der Landeswährung anzeigen lassen.