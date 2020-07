Steuern auf Zinsen : Ausländische Erträge in Steuererklärung angeben

Berlin Zinsen müssen versteuert werden. Bei deutschen Banken läuft das automatisch. Bei ausländischen Banken müssen Sparer selbst aktiv werden.

Bei Banken mit Sitz in Deutschland ist das Verfahren dazu in der Regel unkompliziert: Sparer können ihrem Institut einen Freistellungsauftrag erteilen. Steuern für nicht freigestellte Erträge werden automatisch an das Finanzamt abgeführt, heißt es in dem neuen Ratgeber-Buch „Onlinebanking“ der Stiftung Warentest.