Wesentlicher Faktor bei Fonds Ausschüttend oder thesaurierend: Wohin gehen die Dividenden?

Wer in Fonds investieren möchte, muss sich in der Regel entscheiden: Soll das Geld in einen ausschüttenden oder thesaurierenden Fonds fließen? Gerade bei ETF - Fonds, die gängige Indizes wie zum Beispiel den MSCI World abbilden - gibt es meist genügend Varianten für beides. Der Unterschied liegt darin, wie mit den Gewinnen umgegangen wird.