Zum Teil Minuszinsen : Auswertung: Zinsen für Tagesgeld gibt es kaum noch

Heidelberg Sparen kann man sich sparen. Denn Zinsen für seine Einlagen bei Banken und Sparkassen bekommt man kaum noch. Bei den meisten Instituten liegt der Zinssatz bei Tagesgeldkonten bei 0,00 Prozent.

Sparer bekommen für ihre Einlagen auf Tagesgeldkonten so gut wie keine Zinsen mehr. Eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt: Die wenigsten Geldinstitute zahlen Sparern überhaupt noch Zinsen auf das Tagesgeld.

Wer mehr Zinsen für sein Geld will, muss ein Konto bei einem Geldinstitut aus einem anderen europäische Staat eröffnen. Derzeit zahlt eine Bank mit Sitz in Spanien mit 0,25 Prozent die meisten Zinsen in diesem Vergleich.