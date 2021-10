Einlagensicherung : Banken leisten oft freiwillig mehr als im Infopapier steht

Berlin Wer über einen Wechsel seiner Bank nachdenkt, sollte den Blick nicht nur auf Zinserträge und Negativzinsen lenken. Wichtig ist auch, dass die Einlagen sicher sind. Informationen dazu gibt's im Netz.

Darüber allerdings findet man keine Angaben im „Informationsbogen für Einleger“. Der Grund: Das höhere Schutzniveau - bei Privatbanken oft in Millionenhöhe, bei Sparkassen Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparda- und PSD-Banken sogar in unbegrenzter Höhe - darf gemäß einer EU-Richtlinie dort nicht auftauchen. Nur im Internet informieren die Finanzinstitute über den Extraschutz. Darauf weist die Zeitschrift Finanztest in der aktuellen Ausgabe (11/2021) hin.