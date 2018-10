später lesen Mehr Durchblick Banken müssen jährlich über Konto-Gesamtkosten informieren FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Was kostet mein Girokonto einschließlich aller Gebühren? Von November an müssen Kreditinstitute ihre Kunden einmal im Jahr über die Gesamtkosten informieren. Dazu zählen beispielsweise auch die Zinsen für den Dispositionskredit oder mögliche Entgelte für Überweisungen in Papierform. dpa