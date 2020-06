Verbraucherschutz : Bankkunden berichten von Problemen bei Kreditstundungen

Frankfurt/Main Für manche Bankkunden wird es in der Corona-Krise eng bei der Zahlung von Zins und Tilgung für ihren Verbraucherkredit. Geldhäuser können seit Anfang April Aufschub gewähren. Doch das läuft nicht immer rund, wie Verbraucherschützer berichten.

