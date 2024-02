Automat, App und Co. Barrierefreies Banking: Inklusion bei Finanzgeschäften

Dafür nötig sind an den Filialen natürlich Behindertenparkplätze und Rampen, aber zum Beispiel auch Blindenleitsysteme. Zudem dürften die Türen am Eingang nicht schwergängig sein, sagt Alexander Ahrens, selbst Rollstuhlfahrer und einer der Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL). Am besten seien automatische Türen, sagt er. Zudem müssten die Automaten alle unterfahrbar sein und es sollte immer die Möglichkeit geben, sich vor Ort Unterstützung zu holen - sei es persönlich oder per Telefonhotline.