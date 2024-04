Fachanwalt kann helfen Baufirma insolvent? Geschädigte sollten nun überlegt handeln

Es dürfte wohl der Alptraum für jeden Bauherren sein: Die Immobilie ist noch nicht fertig gebaut, und das beauftragte Bauunternehmen geht pleite. Verbraucherinnen und Verbraucher stecken dann in einer misslichen Lage. Der Bauherren-Schutzbund (BSB) rät Betroffenen, in so einer Situation nicht vorschnell zu agieren. Nur unter Abwägung aller verfügbaren Optionen lasse sich der ideale Weg aus der Klemme finden.