Gericht : Bei Hartz-IV-Widerspruch reicht einfache E-Mail nicht

Berlin E-Mails gehören längst zur normalen täglichen Kommunikation. Bei dem Vorhaben Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid einzulegen, müssen Hartz-IV-Empfänger jedoch wissen, was eine „qualifizierte elektronische Signatur“ ist - oder Geld für Briefmarken bereithalten.

Zwar könne ein Widerspruch auch in elektronischer Form eingereicht werden, allerdings sei dann eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine sogenannte absenderauthentifizierte Übersendung erforderlich, teilte das Gericht zu einer Entscheidung vom 4. November mit (Az.: L 11 AS 632/20).

Die Kläger argumentierten dagegen, in den Bescheiden stehe nicht, dass ein Widerspruch nicht per E-Mail erfolgen könne. Ihrer Einschätzung nach besage der Hinweis „schriftlich oder zur Niederschrift“, dass der Widerspruch per Fax, per Niederschrift oder per E-Mail eingelegt werden könne. E-Mails gehörten zur normalen täglichen Kommunikation.