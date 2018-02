später lesen Letztes Laufzeitdrittel Bei Lebensversicherung der Dynamik widersprechen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Viele kapitalbildende Lebensversicherungen enthalten eine Dynamik. Das heißt: Die Beiträge steigen jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz an. In den ersten Jahren kann das sinnvoll sein, erklärt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. dpa