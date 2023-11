Urteil schafft Klarheit Beitragserstattungen der Krankenkasse sind zu versteuern

Gut zu wissen: Bonuszahlungen der Krankenkasse - etwa für Vorsorgeuntersuchungen, Teilnahme an Workshops oder Sportabzeichen - müssen nicht in der Steuererklärung angegeben werden. Diese Zahlungen gelten nicht als Beitragserstattungen und müssen darum auch nicht versteuert werden, so der Bund der Steuerzahler.