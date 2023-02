Deutsche Kreditwirtschaft : Bezahlen mit der Girocard erreicht neuen Rekordwert

Das bargeldlose Bezahlen in Deutschland nimmt weiter zu. Immer öfter nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher dabei die Kontaktlosfunktion. Foto: Fabian Sommer/dpa

Frankfurt/Main In Deutschland wird immer öfter bargeldlos gezahlt. In vier von fünf Fällen geht das inzwischen kontaktlos mit der Girocard. Banken und Sparkassen wollen die Bankkarte mit weiteren Funktionen aufwerten.

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland nutzen immer häufiger die Girocard zum bargeldlosen Bezahlen. Mehr als 6,7 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Plastikkarte zählte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme im vergangenen Jahr nach Angaben. Das waren 13,4 Prozent mehr als im Rekordjahr 2021.

Girocard soll für den digitalen Einsatz optimiert werden

Mit weiteren Funktionen will die Deutsche Kreditwirtschaft die Girocard für den digitalen Einsatz und die Nutzung im Online-Handel aufwerten. „Dazu zählt auch das einfache Bezahlen innerhalb von Smartphone-Apps, die künftig mögliche Verknüpfung mit Bonusprogrammen oder die Einbindung der Girocard in Wallets“, erklärte Euro Kartensysteme. „Die neuen Entwicklungen werden dabei stark auf das kontaktlose Bezahlen mit Karte und insbesondere die digitale Girocard in Smartphone oder Smartwatch ausgerichtet sein.“