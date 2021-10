Nach Musterklage : BGH setzt den Rahmen für Zinsnachzahlungen an Prämiensparer

BGH setzt den Rahmen für Zinsnachzahlungen an Prämiensparer

Der BGH macht genauere Vorgaben für Zinsnachzahlungen an Prämiensparer. Foto: Daniel Karmann/dpa

Karlsruhe Viele alte Prämiensparverträge enthielten eine unzulässige Klausel. Vor allem Sparkassen-Kunden könnten deshalb Tausende Euro an Zinsen entgangen sein - aber Geld bekommen haben bisher die wenigsten. Ein Urteil könnte ihnen nun helfen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied nun über eine erste Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern und bestätigte deren Position in wichtigen Punkten. Insbesondere machten die Richterinnen und Richter genauere Vorgaben, wie die Ansprüche zu berechnen sind. Es bleiben aber auch Fragen offen. (Az. XI ZR 234/20)

Hintergrund ist, dass viele Prämiensparverträge, die in den 1990er und 2000er Jahren zu Hunderttausenden abgeschlossen wurden, unzulässige Klauseln enthielten. Auch Volks- und Raiffeisenbanken sind betroffen, in erster Linie aber die Sparkassen. Die Klauseln berechtigten die Kreditinstitute, einseitig weitgehend frei den Zinssatz anzupassen - „nach Gutsherrenart“, wie es der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger bei der Urteilsverkündung nannte.

Das Problem ist seit 2004 bekannt. Schon damals entschied der BGH, dass so etwas für die Kundinnen und Kunden zumindest bei langjährigen Sparverträgen unzumutbar ist. Zwar hat nicht jeder, dessen Vertrag eine solche unzulässige Klausel enthält, automatisch weniger Zinsen bekommen, als ihm zustehen. In vielen Fällen ist das aber so.