Aktienanlage : Bilanzen verstehen ohne Studium?

Berlin General Electric, Danone und Zalando haben eines gemeinsam: Es sind Aktiengesellschaften. Wie gut eine AG aufgestellt ist, lässt sich dem Geschäftsbericht entnehmen. Diese Kennzahlen sollten Sie kennen.

Das sieht auch sein Kollege Maik Bolsmann so: „Bei der fundamentalen Aktienanalyse interessiert den Anleger schlussendlich der Vergleich ähnlicher Aktien innerhalb einer Vergleichsgruppe“, erklärt der Geschäftsführer der B&K Vermögen GmbH. „Wenn der Anleger also immer die gleichen Bewertungsmaßstäbe heranzieht, sollten sich pragmatische Vergleichsmöglichkeiten ergeben.“

1. EBIT, EBITDA: Diese Begriffe sind Kennzahlen für das Betriebsergebnis und bezeichnen den Ertrag vor Zinsen und Steuern sowie Abschreibungen. Hinter den Buchstaben verbergen sich die englischen Begriffe „earnings before interest and taxes“ sowie „earnings before interest, taxes, depreciation and amortization“.