Kindergeld bei Auslandsstudium : Bindung nach Hause ist wichtig

Berlin Auch wenn Kinder im Ausland studieren, können Eltern Kindergeld beziehen, sofern der Sohn oder die Tochter noch keine 25 Jahre ist. Das gilt aber nicht immer: Studienort und -dauer entscheiden mit.

Doch was gilt, wenn zunächst ein nur einjähriger Auslandsaufenthalt geplant war, das Auslandsstudium dann aber verlängert wird? Mit dieser Frage beschäftigen sich jetzt Gerichte.

Im Streitfall absolvierte die Tochter der Klägerin ein Studium in Australien. Beabsichtigt war, dort ein Jahr lang zu bleiben und dann das Studium in Deutschland fortzusetzen. Die junge Frau entschied sich aber nach einem Jahr, weiter in Australien zu studieren.