Schnäppchenjagd im Internet und Einzelhandel Black Friday 2023: Günstige Angebote gibt es bereits in der Woche davor

Der Termin für den Black Friday ist in diesem Jahr der 24. November. Die moderne Tradition, dass die Einzelhändler zu diesem Datum dicke Rabatte geben, kommt aus den USA. Dort hat sich der Black Friday für den Freitag nach dem Fest Thanksgiving eingebürgert. Dieser Tag hat sich in der Folge auch in anderen Teilen der Welt für Rabattaktionen durchgesetzt. In Deutschland zieht der Einzelhandel nun auch schon seit Jahren mit bei der Aktion. Besonders wild geht es in den Online-Shops zu.