Sicheres Shopping Black-Friday-Angebote: So erkennen Sie Abzocke bei den Deals

Am Black Friday gilt der gleiche Tipp, der immer bei der Suche nach günstigen Preise hilft: Im Internet können Sie die einschlägigen Preissuchmaschinen wie idealo.de oder billiger.de befragen. Suchen sie dort das gewünschte Produkt. Anschließend erhalten Sie die Auskunft, wie hoch der aktuelle Preis in unterschiedlichsten Shops ist. Am besten befragen Sie auch mehr als eine Preissuchmaschine.