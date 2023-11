Amazon So nutzen Sie Rabatte und Prime-Vorteile während der Black-Friday-Woche am besten

Eigentlich ist der Black Friday erst am 24. November, aber bei vielen Versandhändlern geht es schon deutlich früher los. Auch Amazon wird zeitig in die Rabattschlacht starten. Der Versandriese kündigt erneut eine ganze „Black Friday Woche“ an, die am Freitag, 17. November beginnt und bis zum Montag, 27. November – dem Cyber Monday – dauert.