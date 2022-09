Umfrage : Bürger sorgen sich vor Stromausfall

Berlin Angst vor Stromausfall? Laut einer Umfrage teilt eine Mehrheit der Deutschen diese Sorge. Doch kaum einer bereitet sich darauf vor.

Warnung vor Ausfällen

Angesichts der Energiekrise gibt es seit Wochen vereinzelt Warnungenvor möglichen Stromausfällen. So hatte etwa der Deutsche Städte- undGemeindebund am Wochenende solche Befürchtungen geäußert und diesunter anderem damit begründet, dass die Gefahr einer Überlastung desStromnetzes bestehe, wenn die vielen in diesem Jahr verkauftenHeizlüfter ans Netz gingen, sollte die Gasversorgung ausfallen.Experten halten großflächige Stromausfälle in der Art eines Blackoutsallerdings für unwahrscheinlich.