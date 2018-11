später lesen Höheres Kindergeld Bundesrat gibt Milliardenpaket für Familien grünes Licht FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert Teilen

Twittern

Teilen



Gute Nachrichten für viele Familien in Deutschland: Der Weg für ein 9,8 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket ist endgültig frei. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat in Berlin für das Paket , das damit wie geplant 2019 in Kraft treten kann. dpa