CFD-Handel: : Der Handel mit Kursdifferenzen im Detail

Sicherlich wird der ein oder andere unserer Leser sich schon einmal über die Börse und zahlreichen Anlagemöglichkeiten informiert haben. Neben dem Kauf von Aktien oder Währungen gibt es viele weitere interessante Möglichkeiten, sein Kapital anlegen zu können. Nicht immer muss dabei ein großes Risiko eingegangen werden, sodass man sich vor einer Anlage unbedingt schlaumachen sollte.

Um einige Informationen über den Handel zu erhalten, lohnt sich ein Besuch bei der Hausbank oder einer Suchmaschine, die inzwischen vielleicht sogar besser mit Wissen gefüllt ist, als es der Mitarbeiter bei einer Bank ist. Wir wollen uns heute den CFD-Handel etwas genauer ansehen. So werden wir die einzelnen Anlagemöglichkeiten ein wenig genauer erläutern. Zudem werfen wir einen Blick auf den Handelsplatz im Internet. Aufgrund der großen Vielfalt an Brokern sollte man einige Basics kennen, um einen geeigneten Partner finden zu können, der nicht durch einen Kauf oder Verkauf das gesamte Kapital auffrisst, weil er zu hohe Kosten für eine Transaktion verlangt.

Was ist der CFD-Handel überhaupt?

Kommen wir zuerst einmal zu dem Überbegriff. So steht die Abkürzung CFD für "Contract For Difference". Ins Deutsche übersetzt handelt es sich also um einen Differenzkontrakt. Bei einem Geschäft geht es letztendlich darum, dass durch eine CFD-Transaktion vom Unterschied im Kurs des Basiswertes profitiert wird - quasi der Kursdifferenz.