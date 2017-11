Charts der Ratgeberbücher: Thermomix-Rezepte auf Platz zwei

Neu dabei und sofort unter den Top-Drei der Ratgeber-Bestsellerliste sind die Bloggerinnen Manuela und Joelle Herzfeld. Mit ihrem Thermomix-Rezeptbuch „Unsere Lieblingsrezepte: Vier Hände, zwei Herzen, ein Thermomix“ gelingt dem Mutter-Tochter-Gespann der direkte Neueinstieg auf dem zweiten Platz. dpa

Weiterhin erfolgreich an der Spitze: Rolf Dobelli mit „Die Kunst des guten Lebens“. „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ von Alexandra Reinwarth fällt vom zweiten auf den dritten Rang.



Platz Titel Preis

1. (1.) Dobelli, Rolf: Die Kunst des guten Lebens, Piper 20,00 Euro

2. (NEU) Herzfeld, Manuela; Herzfeld, Joelle: Unsere Lieblingsrezepte: Vier Hände, zwei Herzen, ein Thermomix, Edition Lempertz 19,99 Euro

3. (2.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro

4. (3.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash/Sphinx 14,99 Euro

5. (4.) Zampounidis, Anastasia: Für immer zuckerfrei, Lübbe 16,00 Euro

6. (6.) Oliver, Jamie: Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling Kindersley 26,95 Euro

7. (7.) Stahl, Stefanie: Jeder ist beziehungsfähig, Kailash/Sphinx 14,99 Euro

8. (5.) Coelho, Paulo: Der Weg des Bogens, Diogenes 18,00 Euro

9. (NEU) Grönemeyer, Dietrich: Mein großes Rückenbuch, ZS Verlag 24,99 Euro

10. (9.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 Euro

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.