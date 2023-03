Kennzeichnungspflicht : CO2-Label: Post fordert Vorschrift für alle Paketfirmen

Bonn Wer sich im Internet Kleidung oder Elektronik bestellt, wird mitunter gefragt, welchen Paketdienst er nehmen will. Bei der Wahl spielt der Klimaschutz eher eine untergeordnete Rolle. Das könnte sich ändern.

Deutschlands Paketfirmen sollten aus Sicht der Post verpflichtet werden, ihre Klimabilanz pro Paket verbrauchernah darzustellen. So eine Vorschrift wäre sinnvoll, um den Menschen „den CO2-Ausstoß ihrer Pakete transparent zu machen“, sagte der zuständige Geschäftsbereichsleiter der Deutschen Post, Ole Nordhoff.

Er verwies dabei auf Tierhaltungsklassen bei Fleischprodukten und das Nährwert-Logo Nutri-Score, bei dem Angaben zu Zucker, Fett und Salz ausgewertet und in einer Skala von A bis E eingestuft werden. „Etwas Vergleichbares können wir uns gut in der Paketbranche vorstellen.“

Die Forderung der Post nach einem Umwelt-Label bezieht sich auf die Postgesetzreform, die bis Ende dieses Jahres beschlossen sein soll. In einem Eckpunktepapier hatte das Bundeswirtschaftsministerium unlängst noch recht vage vorgeschlagen, beim Thema CO2-Fußabdruck „Transparenz und Vergleichbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer“ zu schaffen. Nun macht die Post einen Vorstoß, wie dies konkretisiert werden sollte.

Bisher kein Überblick über Kohlendioxid-Ausstoß

Eine Kennzeichnungspflicht wäre Rückenwind für die Post. Denn der Bonner Konzern hat deutlich stärker in die Elektromobilität investiert als seine Wettbewerber Hermes, DPD und GLS und hat daher eine relativ gute Treibhausgas-Bilanz. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 23.000 Elektrotransporter im Einsatz und damit viel mehr als die Konkurrenz.

Mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher

Aus dem Bundestag kommen unterschiedliche Reaktionen. Der SPD-Abgeordnete Sebastian Roloff hält den Vorschlag der Post für „interessant“. „Alles, was das Augenmerk auf mehr Klimaschutz bei der Paketzustellung richtet, ist eine Überlegung wert.“ Die konkrete Ausgestaltung sei noch offen. „Mehr Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher sollte es aber geben.“

Konkurrenz hält von Kennzeichnungspflicht wenig

Und was sagt die Konkurrenz? Ein Hermes-Sprecher begrüßt zwar grundsätzlich ein Mehr an Transparenz. Er findet, dass sich Angaben zum CO2-Fußabdruck den Nachhaltigkeitsberichten der Firmen entnehmen lassen sollten. Die von der Post geforderte Kennzeichnungspflicht sei allerdings „nicht sinnvoll“.

Nutri-Score sei angelehnt an eine Messgröße für Produkte aus dem Lebensmittelbereich und suggeriere eine Transparenz, „die es übertragen auf Pakete so nicht geben kann“, sagt der Hermes-Sprecher. Eine konkrete Prognose für ein individuelles Paket zu erstellen, bevor es den Logistikprozess durchläuft, sei aktuell so nicht umsetzbar.