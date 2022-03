Umfrage : Corona-Krise hat Mehrheit der Bürger bescheidener gemacht

In Deutschland führt die Corona-Krise zu mehr Bescheidenheit: Die Mehrheit der Verbraucher verhält sich beim Konsum zurückhaltender als vor der Pandemie. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg Seit Beginn der Pandemie ist Shopping kompliziert geworden. Sofern die Läden geöffnet sind, müssen Kunden mal eine bestimmte Maske, mal die Luca-App oder einen Impfnachweis dabeihaben. Eine Umfrage zeigt, dass sich die Konsumhaltung geändert hat.

In der Corona-Krise sind die Bürger in Deutschland laut einer Umfrage mehrheitlich zurückhaltender in ihrem Konsumverhalten geworden.