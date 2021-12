In der Filiale oder per Post : D-Mark bei der Bundesbank in Euro tauschen: So geht's

D-Mark bei der Bundesbank in Euro tauschen: So geht's

In der Filiale oder per Post

Alte D-Mark-Bestände sind nicht wertlos, sondern können weiterhin in Euro umgetauscht werden. Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn

Deutschland Manchmal fördert das Aufräumen zu Hause Überraschendes zutage - zum Beispiel alte D-Mark-Restbestände. Diese sind nicht wertlos und können in Filialen der Bundesbank umgetauscht werden. Wie geht das?

Viele Teenager von heute hatten die D-Mark noch nie in der Hand. Zugleich haben sich 20 Jahre nach Einführung des Euro-Bargeldes viele Menschen noch nicht von den alten Scheinen und Münzen verabschiedet. Diese Bestände sind nicht wertlos, sondern können bei Filialen der Deutschen Bundesbank gebührenfrei und ohne betragliche oder zeitliche Begrenzung zurückgegeben werden.

Angenommen werden Banknoten der Bank deutscher Länder (BdL) und der Deutschen Bundesbank sowie auf Deutsche Mark oder Pfennig lautende Bundesmünzen. Möglich ist auch ein Umtausch per Post - dafür muss das D-Mark-Bargeld zusammen mit einem online verfügbaren Antrag an die Bundesbank-Filiale in Mainz gesendet werden.