Vorbildliche Zahlungsmoral? Darum gibt es keinen Schufa-Score von 100 Prozent

Rechnungen stets pünktlich bezahlt? Nie eine Mahnung erhalten? Und auch sonst legen Sie ein vorbildliches Finanzverhalten an den Tag? Dann sollte Ihr Schufa-Score auch entsprechend gut sein. Die Skala reicht von ungenügend (bis 29,99 Prozent) bis hervorragend (ab 97,22 Prozent). Wer schon mal eine Bonitätsauskunft bei Deutschlands bekanntester Auskunftei eingeholt hat, wird sich irgendwo in diesem Zahlenbereich bewegt haben. Was allerdings noch nie jemand gesehen hat: Einen Score von 100 Prozent. Warum eigentlich?