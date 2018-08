später lesen Online-Shopping Das Internet lässt die Preise tanzen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Im Internet fahren die Preise manchmal Achterbahn. Da kann die gleiche Designer-Jeans in einem Online-Shop an einem Tag 79,95 Euro und am nächsten 199,95 Euro kosten. Und der Preis für ein paar modische Sportschuhe kann tagelang zwischen 39,99 Euro und 59,99 Euro hin und her pendeln. Von Erich Reimann, dpa