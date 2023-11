Online-Shopping Gute Deals am Black Friday finden mit diesen acht Schritten

Wenn Sie schon bei Preissuchmaschinen unterwegs sind, sehen Sie sich doch noch etwas genauer um. Auf den Produktseiten gibt es in der Regel einen Preisverlauf. Er zeigt meist über mehrere Monate an, wo sich der günstigste Preis bewegt hat. So können Sie erkennen, ob interessante Black-Friday-Deals wirklich so günstig sind, wie es scheint.