Wirtschaftsexperte Shiller : Der Pandemie kann man nicht entkommen

Berlin Grenzen geschlossen, Firmen dicht, Börsenkurse am Boden. Die Coronapandemie zieht massive wirtschaftliche Folgen nach sich. Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller warnt vor einer schweren Krise.

Wann beginnen Wirtschaftskrisen? Kaum eine theoretische Frage lässt sich derzeit so gut in der Praxis beobachten wie diese. Weltweit kennen die Menschen nur noch ein Thema - den Kampf gegen das Coronavirus.

„Es ist bemerkenswert, wie sehr Menschen sich auf ein einziges Thema konzentrieren können, und dabei fast alles andere ausblenden“, sagt Robert Shiller, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Yale Universität, im Interview mit dem dpa-Themendienst.

In seinem neuen Buch beschreibt der Nobelpreisträger die Bedeutung von Geschichten aus ökonomischer Sicht. Seine These: Manche Geschichten verbreiten sich wie Epidemien und haben einen Einfluss damit auch auf die Entwicklung der Wirtschaft.

Robert Shiller: Ich wünschte, ich hätte meine Theorie so nicht beweisen müssen. Das ist ein Alptraum. Und wir haben noch nicht mal alles gesehen. Es sieht wirklich schlecht aus.

Shiller: Auf der einen Seite gibt es einen Schub, weil die Leute Lebensmittel kaufen und sich mit Toilettenpapier eindecken. Auf der anderen Seite gibt es einen negativen Nettoeffekt, weil wir gerade alles verschieben. Niemand will mehr rausgehen. Das führt zu einer wirtschaftlichen Krise, auch weil Menschen kein Einkommen mehr haben. Sie haben sowohl Angst vor dem Virus als auch Angst davor, nicht mehr für ihre Familie aufkommen zu könne. Es ist eine schlechte Zeit.

Shiller: Es wird nicht in ein paar Wochen vorbei sein. Das war ja die Hoffnung. Es ist ein wenig wie 1918, als der Grippevirus die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog. Diese Angst wird vermutlich Jahre anhalten. Das neue Virus ist ja immer noch da draußen. Wenn wir es jetzt schaffen, die Menschen in ihren Aktivitäten zu beschneiden, kann es ja wiederkommen, wenn alle dann wieder rauskommen.

Ist das also der Beginn einer weltweiten Rezession?

Shiller: Ja, das kann gut sein. Vermutlich sind wir schon drin. Ich denke, das wird für die offiziellen Stellen noch eine Weile dauern, bis sie das auch in den Zahlen sehen.

Was können wir dagegen tun?

Shiller: Den Notenbanken geht schon die Munition aus. Die USA haben sich jetzt auch den anderen Staaten angeschlossen und die Zinsen auf nahezu Null gesenkt. Sie können sogar ins Negative rutschen. Auch die expansive Geldpolitik wird keinen großen Unterschied machen, weil die langfristigen Zinsen schon so niedrig sind. Das fundamentalste Problem ist: Es gibt diese Epidemie und der kann man kaum entkommen.

Meinen Sie, in dieser Krise steckt auch etwas Gutes?

Shiller: Das ist ein guter Gedanke, aber ich weiß nicht, ob ich eine gute Antwort habe. Die Krise bringt die Menschen in ihren Nachbarschaften vielleicht näher zusammen. Wenn ich in meiner Wohngegend Menschen begegne, halten wir zwar alle Abstand, aber es gibt ein Gefühl der Kameradschaft untereinander. Das führt vielleicht zu einer weniger ungleichen Gesellschaft. Das könnte ein positiver Effekt sein.

Was bedeutet die Krise für die Börsen?

Shiller: Es ist eine gefährliche Zeit. Mehr Menschen könnten sich entscheiden, zu verkaufen. Es sieht ein wenig so aus wie 1929. Der Crash war damals nicht nach einem Jahr vorbei. Er ging bis 1932. Das ist nicht alles an einem Tag passiert. Aber die Börse hat damals 80 Prozent an Wert verloren. Das war riesig.