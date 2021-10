Bis 2023 : Deutsche Bank will rund 200 Postbank-Filialen schließen

Deutsche Bank will rund 200 Postbank-Filialen schließen

Die Deutsche Bank will das Filialnetz ihrer Marke Postbank bis 2023 deutlich verkleinern. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn Überweisungen, Bargeld abheben oder die Adresse ändern: Immer mehr Menschen erledigen ihre Bankgeschäfte online. Die Postbank beschleunigt deswegen die Schließung von Filialen. Verzichten will sie darauf aber nicht.

„Wir schließen ganz überwiegend Filialen in Städten, so dass unsere Kunden immer noch eine Postbank-Filiale in der Nähe haben“, sagte Gossow. Für die 550 Geschäftsstellen, die Ende 2023 noch verbleiben, gebe es eine Standortgarantie bis Ende 2024.