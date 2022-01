Studie : Deutschland bei Privatvermögen in Europa Nummer eins

Deutschland bei Privatvermögen in Europa Nummer eins

Zürich Deutschland ist in Europa das Land mit den höchsten Privatvermögen. Auch während Corona sind diese weiter gewachsen - und mit ihnen die Ungleichheit.

Deutschland liegt nach einer Schweizer Studie bei den Privatvermögen in Europa in der Gesamtsumme auf Platz eins. Das Privatvermögen betrug hier 2020 rund 16,4 Billionen Euro.

Frankreich folgt mit 12,6 Billionen Euro und Großbritannien und Italien mit je 10 Billionen Euro, wie das Institut Redesigning Financial Services ( RSF ) in Zürich berichtete.

Vermögen trotz Corona gewachsen

Insgesamt seien die Privatvermögen im ersten Corona-Pandemiejahr 2020 in diesem Ländern trotz Rückgangs der Wirtschaftsleistung gewachsen. Die Studie bezieht sich auf 16 EU-Länder und die Schweiz. In diesen Ländern sei das reale Bruttoinlandsprodukt 2020 um 6,4 Prozent zurückgegangen, während die Privatvermögen um 3,9 Prozent auf das Allzeithoch von 69 Billionen Euro zulegten.

Die meisten Millionäre in Europa

Deutschland hat nach der Studie die meisten Millionäre in Europa: 2,9 Millionen, gefolgt von Großbritannien und Frankreich mit je 2,5 Millionen. Die Millionärsdichte war demnach in der Schweiz am höchsten: 14,1 Prozent der Einwohner gehörten zu diesem Kreis.