Wer sich online einen Kredit besorgen will, sollte sich nur an seriöse Kreditgeber wenden. Diese Anbieter verfügen über eine SSL-Verschlüsselung und ein aktuelles Impressum. Besonders Minikredite müssen kritisch betrachtet und hinsichtlich ihrer Seriosität geprüft werden. Darüber hinaus ist meistens auch die UID-Kennung sichtbar. Eine ISS-Verschlüsselung erkennt man an der Adresse der Webseite. Diese wird mit https angegeben und nicht mit http. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind alle notwendigen Details zum Datenschutz enthalten. Die AGB sind gut sichtbar auf der Webseite untergebracht und können jederzeit eingesehen werden.