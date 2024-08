Policendarlehen unter der Lupe Die Lebensversicherung beleihen: Ist das eine gute Idee?

Das Problem: Das Geld steht Versicherten erst zum Ende der Vertragslaufzeit zur Verfügung, eine vorzeitige Kündigung ist in der Regel mit großen Einbußen verbunden. Für den finanziellen Engpass zwischendrin nützt das also nichts. Was aber grundsätzlich geht: Die Versicherung zu beleihen, sprich ein Darlehen darauf aufzunehmen - das sogenannte Policendarlehen.