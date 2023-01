Für Vorsichtige : Die private Unfallversicherung ist kein Muss

Hamburg/Berlin Nur wenige Unfälle hinterlassen wirklich bleibende Schäden. Wer sich dagegen dennoch absichern möchte, kann eine private Unfallversicherung abschließen. Andere Policen sind allerdings wichtiger.

Private Vorsorge kann Lücke zu gesetzlicher Hilfe schließen

Wer bereits die wichtigsten Policen abgeschlossen hat und sich noch weiter absichern möchte, kann aber über eine private Unfallversicherung nachdenken. Sie schließt eine Lücke: „Die meisten Unfälle geschehen in der Freizeit, beim Sport oder im Haushalt. Die gesetzliche Unfallversicherung jedoch leistet bei Unfällen in der Freizeit nicht“, so Frenz. Gesetzlich unfallversichert ist jeder Arbeitnehmer am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin. Gleiches gilt für Schüler.