Börsengehandelte Indexfonds : Diese Unterschiede gibt es bei ETF

Düsseldorf ETF werden bei Anlegern immer beliebter. Die Gründe liegen auf der Hand: Diese Fonds sind transparent, günstig und einfach zu handeln. Doch welche Kriterien sind beim Kauf wichtig?

„Gemanagte Fonds können einen Index nur selten schlagen“, sagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Düsseldorf im Interview. Doch die Auswahl an ETF ist groß.

Jürgen Kurz: Die erste Entscheidung ist immer: In welchen Index will ich investieren? Für den Einstieg ist zum Beispiel der MSCI World geeignet, weil er sehr breit aufgestellt ist. In diesem Index sind 1600 Aktien von Unternehmen aus vielen Ländern gelistet, allerdings mit einem Schwerpunkt in den USA.