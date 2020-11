Kontaktlose Zustellung : Dürfen Pakete einfach abgestellt werden?

Paketdienste haben ihre Zustellung an die Pandemiebedingungen angepasst. Das heißt aber nicht, dass Pakete überall abgestellt werden dürfen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Düsseldorf Der Online-Handel boomt dank Corona, auch im Weihnachtsgeschäft wird sich das vermutlich bemerkbar machen. Die Pandemie hat auch die Paketzustellung verändert. Doch nicht alles ist erlaubt.

Gedränge in den Geschäften? In diesem Jahr wird das in der Vorweihnachtszeit vielleicht ein eher seltenes Bild sein. Viele werden ihre Geschenke angesichts der Corona-Pandemie online bestellen. Auf die Paketdienste kommt jede Menge Arbeit zu.