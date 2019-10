Krankenversicherung : Durchschnittlicher Krankenkassenbeitrag steigt leicht

Berlin Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen müssen sichauf steigende Krankenkassenbeiträge einstellen. Bei vielen könnte derBeitrag aber auch sinken.

Gründe für wachsende Ausgaben sind laut Ministerium Verbesserungen in

der Versorgung, medizinischer Fortschritt und das steigende

Lebensalter der Menschen. Allerdings seien die Finanzreserven in den

vergangenen Jahren auf über 20 Milliarden Euro gestiegen. Mehr als

die Hälfte der Kassen verfüge über Betriebsmittel und Rücklagen, die

höher sind als die Ausgaben eines Monats. In diesem Fall dürfen sie

ihre Zusatzbeiträge nicht anheben. Einige Kassen, deren

Finanzreserven deutlich über eine Grenze von einer Monatsausgabe

hinausgehen, müssen diese ab 2020 innerhalb der kommenden drei Jahre

schrittweise abbauen.