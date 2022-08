THG-Quote : E-Auto-Halter können eingesparte Emissionen verkaufen

Regenstauf Damit, dass ein E-Auto kein CO2 ausstößt, können Halter Geld verdienen. Denn Kraftstoffproduzenten können durch den Ankauf von Verschmutzungsrechten Strafen vermeiden. Der Deal ist für beide Seiten lukrativ.

Und das geht so: Die nicht ausgestoßenen CO2-Emissionen lassen sich durch die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) gegen Geld veräußern. Kfz-Halter müssen ihre CO2-Einsparung hierfür vom Umweltbundesamt zertifizieren lassen. Dann kann sie an einen Kraftstoffproduzenten weiterverkauft werden. Die Mineralölkonzerne sind an der Quote interessiert, weil sie durch die zugekauften sogenannten Verschmutzungsrechte Strafzahlungen vermeiden können.