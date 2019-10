Umfrage bei Bundesbürgern : Eine Mehrheit ist für freieren Umgang mit Totenasche

Königswinter Eine klare Mehrheit der Bundesbürger befürworteteiner Umfrage zufolge einen liberaleren Umgang mit der Asche von Toten. Die Befragung wurde von Aeternitas in Auftrag gegeben, einer Verbraucherinitiative zur Bestattungskultur in Königswinter.

Mehrere Bundesländer hätten es in letzter Zeit abgelehnt, die

Entnahme kleiner Mengen Totenasche aus Urnen zu legalisieren, teilte

Aeternitas am Dienstag in Königswinter bei Bonn mit. Vielfach bestehe

der Wunsch, die Asche in Amulette zu füllen oder zur Herstellung von

Erinnerungsgegenständen wie Glasskulpturen oder Diamanten zu

verwenden. Beides finde bereits statt - heimlich oder auf dem Umweg

über das Ausland, wo die Vorschriften meist lockerer seien.