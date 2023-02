Urteil : Eintrag im Sparbuch nicht immer Beweis für Guthaben

Karlsruhe Ein Sparbucheintrag bedeutet nicht gleich Guthaben - zumindest nicht, wenn dieses bereits ausgezahlt wurde. Allerdings muss die Bank eine Auszahlung nachweisen können.

Wer ein Guthaben im Sparbuch stehen hat, kann nicht in jedem Fall auf das Geld pochen - zumindest dann nicht, wenn die Bank glaubwürdig nachweist, dass es schon ausbezahlt wurde. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe wies in einem am Mittwoch (1. Februar) veröffentlichten Urteil die Klage einer Bankkundin aus dem Raum Baden-Baden zurück. Die Frau wollte mehr als 70.000 Euro ausbezahlt haben - so viel stand als Guthaben noch in ihrem alten Sparbuch.