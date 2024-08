Vorteil variiert Einzeln oder zusammen veranlagt? Was für Paare günstiger ist

Welche Variante im Einzelfall die günstigere ist, sollten Ehepaare also entweder selbst berechnen oder sich in dieser Frage Hilfe bei einem Steuerprogramm, einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein suchen. Selbst wenn das Finanzamt einen Steuerbescheid ausgestellt hat, können Paare ihre Veranlagungsart noch ändern - allerdings nur so lange, wie der Bescheid nicht bestandskräftig ist.