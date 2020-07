Nachzahlung wahrscheinlich : Elterngeld ist steuerfrei - Eltern müssen trotzdem aufpassen

Neustadt Elterngeld ist steuerfrei. Allerdings wird die Unterstützung als Einnahme in der Steuererklärung angegeben. Eltern sollten deshalb auf eine Nachzahlung vorbereitet sein.

Allerdings erhöht Elterngeld den sogenannten Progressionsvorbehalt, erklärt Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe. Dadurch erhöht sich der persönliche Steuersatz, mit dem das restliche Einkommen versteuert wird. Hat beispielsweise eine Mutter Elterngeld erhalten, zahlt diese dafür zwar keine Lohnsteuer, muss das Geld am Ende des Jahres aber als Einnahme in der Steuererklärung angeben. Das Elterngeld werde also als zusätzliche Einnahme gesehen, so die Expertin.