Geld : So können Sie im Sommer mehr Energie sparen als Sie vielleicht denken

So können Sie im Sommer mehr Energie sparen als Sie vielleicht denken

Die meisten Energiekosten kann zwar man im Winter einsparen. Verbraucher können aber auch im Sommer etwas dafür tun, dass der Stromverbrauch so niedrig wie möglich bleibt.

Der Sommer ist eine sehr gute Zeit für den Energieverbrauch. Die Heizung kann für ein paar Monate kalt bleiben und das Licht in der Wohnung muss man viel seltener einschalten. Schließlich ist es von morgens bis Abends viel länger hell.

Energie sparen im Sommer durch die Temperatur im Kühlschrank

So erklärt beispielsweise der Hersteller Bauknecht, dass man die Temperatur im mittleren Fach des Kühlschranks messen sollte. Jedes Grad, das der Kühlschrank zusätzlich kühlt, würde demnach den Stromverbrauch um 5 bis 6 Prozent erhöhen. In der Regel reichen die unteren Stufen der Temperaturregelung, um den optimalen Wert zu erreichen.

Energie sparen im Sommer beim Wäschewaschen

Beim Wäschewaschen muss man im Sommer viel seltener auf den Wäschetrockner zurückgreifen. Selbst wenn es eine Gewohnheit ist, dass Sie die Wäsche nach einer bestimmten Zeit trocken in den Schrank legen können: Wenn Sie Energie sparen möchten, kann es überhaupt nicht einfacher gehen, als ein großes Gerät von vorn herein ausgeschaltet zu lassen. Je heißer es wird, desto schneller ist die aufgehängte Wäsche trocken.

Die Verbraucherzentralen rechnen vor, wie sehr sich der Energieverbrauch schon allein zwischen Geräten mit der höchsten und zweithöchsten Effizienzklasse unterscheidet: „Kauften alle Kunden ein Jahr lang A+++-Modelle statt Wäschetrockner mit A++, könnten sie jährlich grob geschätzt etwa 16 Gigawattstunden Strom einsparen – das ist so viel, wie eine Kleinstadt mit etwa 10.000 Einwohnern in einem ganzen Jahr verbraucht.“ Diese Zahlen verschaffen vielleicht ein Gefühl dafür, wie viel Energie auch ein einzelner Haushalt sparen kann, wenn ein Trockner einfach so oft wie möglich komplett aus bleibt.