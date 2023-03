Soforthilfe mit großer Verspätung : Bald können Studenten die Energiepauschale beantragen – aber es wird kompliziert

Trier Schon im September 2022 hatte die Bundesregierung eine Energiepauschale für Studenten und Fachschüler beschlossen. Mehr als sechs Monate später wird das Online-Formular freigeschaltet. Für den Antrag gibt es ungewöhnliche Anforderungen.

Der Anstieg der Energiepreise wurde im vergangenen Jahr zu einem drängenden Thema. Mehrere Entlastungspakete der Bundesregierung sollten die Belastung der privaten Haushalte abfedern. Anfang September fällte die Ampel-Koalition unter anderem den Beschluss, 200 Euro als Einmalzahlung an Studenten und Fachschüler auszuzahlen. Eine Energiepauschale ähnlicher Art gab es auch für Berufstätige und Rentner. Im Unterschied zu diesen beiden Gruppen blieb aber lange Zeit unklar, wie das Geld überhaupt zu den Studenten und Fachschülern gelangen soll.

Die Antwort ließ nicht nur lange auf sich warten, sondern sorgt auch für Irritationen. Am 15. März soll der Online-Antrag für die Energiepauschale zur Verfügung stehen. Wer sich dann beispielsweise als Student einer Hochschule für die Auszahlung melden will, benötigt Unterlagen, die eher ungewöhnlich sind.

Wer kann die Energiepauschale für Studenten und Fachschüler erhalten?

Für die Auszahlung der 200 Euro gelten einige allgemeine Voraussetzungen. Im Wesentlichen kann jede Person, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 in Deutschland an einer Hochschule immatrikuliert oder bei einer Ausbildungsstätte angemeldet war, einen Antrag stellen. Außerdem müssen sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Welche Fachschulausbildungen bei der Energiepauschale berücksichtigt werden, erklärt die offizielle Website einmalzahlung200.de. Hier kann man später auch den Antrag ausfüllen und abschicken. Das Land Sachsen-Anhalt hat die digitale Plattform erarbeitet, mit der die Anträge abgewickelt werden. Rund 3,5 Millionen Menschen in Deutschland sind antragsberechtigt.

Welche Unterlagen werden für die Energiepauschale benötigt?

Der Antrag soll ganz einfach funktionieren. Studenten und Fachschüler müssen nur ein paar Daten inklusive der Bankverbindung eingeben. Später erhalten die Antragsteller per E-Mail einen Bescheid mit der Bewilligung. Die 200 Euro werden anschließend auf das Konto überwiesen. Unklar ist, wie lange die Bearbeitung der Anträge dauern wird. Klar ist aber, dass viele Antragsteller sich erst noch für einen Service registrieren müssen, den bisher nur ein kleiner Teil der Bundesbürger nutzt.

Was sie brauchen, ist eine sogenannte BundID. Dabei handelt es sich um einen Nutzerkonto, mit dem Bürger sich bei Online-Services der öffentlichen Verwaltung identifizieren können. Auf der Website id.bund.de finden die Nutzer rechts oben die Möglichkeit zur Registrierung. Am 22. Februar teilte das Bundesinnenministerium mit, dass bisher insgesamt 407.000 BundID registriert wurden. Der überwältigende Teil der Studenten und Fachschüler kann demnach noch kein Nutzerkonto gehabt haben. Ein solches Nutzerkonto zu haben, ist in Deutschland noch äußerst ungewöhnlich.

Für die Aktivierung der BundID muss die Identität noch mit einem von zwei möglichen Verfahren nachgewiesen werden. Das geht erstens mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder zweitens mit einem ELSTER-Zertifikat, also mit den Daten der elektronischen Steuererklärung. Letzteres funktioniert nur, wenn die betreffende Person schon einmal mit ELSTER eine Steuererklärung gemacht hat.

Daten von der Hochschule oder der Ausbildungsstätte benötigt

Um mit dem Ausfüllen des Antrags aber überhaupt anfangen zu können, werden noch weitere Daten benötigt. „Sobald es losgeht, erhalten Sie von Ihrer Ausbildungsstätte einen Zugangscode“, erklärt die Website für den Antrag. „Der Zugangscode ist Ihr persönlicher Schlüssel, um den Antrag aufzurufen.“

Der Zugangscode wird also nicht von einer zentralen Stelle an die Studenten und Fachschüler verteilt. Die Hochschule Trier informiert beispielsweise darüber, dass der Versand Mitte März erfolgen soll. Das ist um den Termin herum, an dem der Online-Antrag für die Energiepauschale freigeschaltet wird.

Entstehen durch den Antrag auf Energiepauschale auch Kosten?

Wer sich eine BundID mit der Online-Ausweisfunktion freischalten will, die Online-Funktionen aber noch nicht aktiv. Das Aktivieren der Online-Ausweisfunktion ist gebührenfrei. Das gleiche gilt auch für das Erstellen einer neuen PIN, falls Sie die Online-Ausweisfunktion schon genutzt haben aber die PIN nicht mehr kennen. Eine Stichprobe unserer Redaktion zeigt, dass ein entsprechender Termin im Bürgeramt Trier innerhalb von ein bis zwei Tagen zu haben ist. Falls Sie bei der Uhrzeit nicht flexibel sein können, sind Termine auch mit größerem Vorlauf zu haben.

Warum ist das System für Studenten und Fachschüler so kompliziert?

Als die Berufstätigen und Rentner ihre Energiepauschale erhalten haben, lagen die konkreten Pläne viel schneller auf dem Tisch. Bei den Rentnern war die Umsetzung denkbar einfach, denn die Deutsche Rentenversicherung konnte die Überweisung der Finanzhilfe übernehmen. Die Daten der Rentner waren zentral verfügbar.

Bei den Berufstätigen konnte die Überweisung durch die Arbeitgeber organisiert werden. Die Abwicklung wurde an die reguläre Lohnzahlung angedockt und damit für Arbeitnehmer bequem umgesetzt.

Im Gegensatz dazu sind beispielsweise die Studenten in Deutschland nicht zentral registriert. Niemand weiß, wohin die Energiepauschale überwiesen werden soll, solange die Antragsberechtigten nicht ihre Daten selbst übermittelt haben. Daraus resultierte die Notwendigkeit für einen neuen bürokratischen Ablauf. Das Ergebnis ist, dass Studenten und Fachschüler mit einem wesentlich schwierigeren Ablauf konfrontiert sind als andere Empfänger ähnlicher Leistungen.

Einige Netzaktivisten kritisierten, dass die Studierenden gedrängt würden, für die Beantragung ein BundID-Konto anzulegen, obwohl die Datenschutzgrundverordnung vorschreibt, dass es auch einen analogen Weg geben muss.