Staatliche Hilfe : Wie Studenten bald an die Energiepauschale kommen sollen – und woran es noch hakt

Lange mussten die Studentinnen und Studenten warten, bis ihre Einmalzahlung im Bundestag beschlossen wurde. Eine sofortige Auszahlung der 200 Euro Energiepauschale gibt es aber auch jetzt nicht.

Lange war die zusätzliche Hilfszahlung für Studentinnen und Studenten im Gespräch. Die Energiepauschale war zunächst für Berufstätige schnell beschlossen. Eine Auszahlung an Rentenempfänger ließ sich daraufhin auch in die Wege leiten. Ein Beschluss des Bundestages über die Einmalzahlung für Studierende kam aber erst am 1. Dezember 2022.

Wie hoch ist die Energiepauschale für Studenten?

Die Energiepauschale wird in einer festen Höhe von 200 Euro ausgezahlt. Anspruch auf diese Leistung haben alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder zu diesem Zeitpunkt in einer Fachschulausbildung sind. Der Betrag wird nicht besteuert.